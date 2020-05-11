شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى ينفى انتماءه للتيارات الإسلامية المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما نجاح الفنان الشاب أحمد الرافعى فى لفت الأنظار إليه من خلال مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، وتشخيصه المتقن لشخصية الإرهابي عمر الرفاعي، انهالت عليه عدد من الاتهامات وكانت فحواها أن له انتماءات للجماعات الدينية المنحرفة ومعتقدات متطرفة.

ومن جانبه رد الرافعى من خلال صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعى حيث قال:

لمن يهمه الأمر..

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أقر أنا المواطن (أحمد الرافعي) المصرى المسلم الذى تربى ونال تعليمه الأساسى فى مدارس الرهبان والذى نشأ كما ينشأ كل مصرى على حب كل ما هو مصرى.. وأننى لم أكن فى يوم من الأيام ولن أكون إن شاء الله منتميا لأى من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المنحرفة المتطرفة سواء من تطرف منها يمينا كالخوارج التكفيريين، الإخوان أو المتمسلفة أو يسارا كمن يسمون أنفسهم بالحداثيين وأشباههم وأننى ككل مصرى مسلم بسيط لا أعرف لدينى مرجعية علمية فكرية سوى الأزهر الشريف أبجل إمامه ومشائخه وكذلك ككل مصرى أقدس جيشى الوطنى أفرادا وقادة ولم ألق شرفا فى حياتى المهنية كشرف اشتراكى فى عمل يخلد سيرة الأسطورة ابن القوات المسلحة المصرية الشهيد (أحمد منسي) وهو شرف لو تعلمون عظيم .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‪‎‬.