شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 17.. حيلة تيمون وبومبا للحصول على ميراث 80 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقمص تميون (أحمد فهمى) شخصية عالم روحانى متخصص فى لغة الأموات يدعى نشأت الكون، خلال الحلقة السابعة عشر من مسلسل "رجالة البيت"، بسبب شكوى فرح (عارفة عبد الرسول) من ظهور روح زوجها عيد (بيومى فؤاد) لها طوال الوقت، ويخبرهم نشأت بأنه يتواصل مع الأرواج تليفونيا، ويتصل ويرد عيد وتبدأ فرح فى التحدث معه.

تطلب فرح من عيد عدم رؤيته فى المنزل مرة أخرى لأنها تعبت من مشاهدته أمامها وهو متوفى، ويطلب نشأت الكون من فرح أجره 24 ألف جنيه نظير النصف ساعة التى قضاها معها، ثم يستعين تيمون وبومبا (أكرم حسنى) بالإعلامية لوسى شلبى (جيلان علاء) لعمل حلقة عن عيد باعتباره رسام راحل، وذلك فى حضور كل أفراد العائلة، وفجاة يظهر عيد ويقولون إنه شبح عيد ويتم إذاعة الحلقة فى وجود شبح عيد وخوف تيمون وبومبا من اكتشاف كذبتهم.

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فجأة يظهر محامى ويخبر تيمون وبومبا أن عائلة عيد فى ساحل العاج شاهدوا فيديو فى حلقة البرنامج وعلموا أن عيد توفى، وأنه حضر لإبلاغهم بالميراث الذى تركه والذى يبلغ 40 مليون دولار، ولكن لا بد أن يحضر ابن عم عيد وهو سعيد الغندور لأنه يشاركهم فى الميراث بنفس المبلغ 40 مليون دولار، وبعد رؤيتهم صورة الغندور يجدوه قريب الشبه من عيد ليقررا تنكر عيد فى شخصية الغندور حتى يحصلوا على الميراث.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.