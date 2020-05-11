شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المعنى الحقيقى لجملة "جابوهم فى شوال" فى الحلقة 17 من الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل " الاختيار" للنجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي ظهر المعني الحقيقى لجملة تتردد كثيرا في قصص وحكايات البطل الشهيد أحمد صابر المنسي وهي جملة "جابوهم في شوال"، فخلال أحداث الحلقة استطاع "المنسي" أمير كرارة و"رضا" عمرو سعد أن يخترقا مخبأ القناص و"يجيبوه في شوال" بالفعل.

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وشهدت الحلقة الكثير من الأحداث والتحولات، حيث يقوم أبو عبدالله بتكليف هشام عشماوي بالسفر ليترأس مجموعة من التكفيريين فى الوادى الجديد، كما كلف عماد الذي يقدم شخصيته عابد عناني بأن يترأس مجموعة من التكفيريين في الصحراء الغربية، ولأول مرة يفترق عشماوي وعماد، ويبدأ التكفيريون في تنفيذ مرحلة إثارة الفزع والرعب في القلوب بعدما أعلنوا عن أنفسهم الفترة الماضية.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.