عبير نعمة ورسالة تفاؤل في “هيدي الدني”

أطلقت الفنانة عبير نعمة أغنيتها المُصورة الجديدة “هيدي الدني” من إنتاج شركة Universal Music Mena.

الأغنية تحمل عنوان “هيدي الدني” وتنتمي الى نمط موسيقى البوب الكلاسيكية وهي من كلمات غدي الرحباني وتأليف موسيقي أسامة الرحباني.

عبّرت عبير عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع الجيل الثاني لعائلة الرحباني، هذه العائلة العريقة التي تُحاكي الجمهور بعصارة فنّ مختمر من جيل الى جيل. ووصفت المؤلّف الموسيقي أسامة الرحباني بأحد أهم الموسيقيين في الوطن العربيّ هو مدرسة له هويته الموسيقيّة الخاصّة وروح فنيّة خلاّقة.

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وتابعت: “انتظرت طويلا هذا التعاون مع أسامة الصديق والذي لطالما شعرت بالتناغم الفكري والإنسانيّ الذي يجمعنا. فهو حالة فنية فريدة تعاون مع عدد قليل من الأصوات ما يجعل اللقاء الفني معه حالة خاصة، امّا غدي الرحباني فهو فنان كبير، كتب بسلاسة وبساطة حالة وجودية ببُعد إنسانيّ عميق.

من جهته قال أسامة الرحباني: “انا حريص كلّ الحرص على خياراتي، وقد تشجّعت على هذا التعاون لأني على ثقة انّ عبير ستنقل موسيقاي بإخلاص وسُحافظ على قيمتها الفنيّة، فهي من الأصوات المُهمة النادرة في العالم العربيّ من حيث القوّة والحضور والأداء، وقد سيطرت على هذا التعاون أجواء من التناغم والثقة المتبادلة والجديّة في العمل. وأتمنى أن تصل الأغنية الى الجمهور وأن تنال إعجابه”.

يُذكر أن أغنية “هيدي الدني” صُورت على طريقة الفيديو كليب مُباشرة قبل فترة الحجر الصحيّ تحت ادارة المخرج جيل الغبري في ظروف استثنائيّة تطلّبت العمل في حالةٍ من الطوارئ لإنهاء التصوير وإيصال رسالة الأغنية الى الناس، كي تُرافقهم وتُلهمهم وتُقوي عزيمتهم في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشونها.