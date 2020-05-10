ليلى عبد اللطيف تحتضن وتقبل محمد عبده.. و"كرش" الفنان محط الأنظار

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثق مقطع فيديو الفنان محمد عبده مع المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، حيث أظهر التسجيل المصور الأخيرة وهي تحتضن فنان العرب وتقبله مما أثار ردود فعل بين الجمهور عبر موقع تويتر.

ونشرت اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف الفيديو، ووثق قيام محمد عبده بالإشادة بطبخ ليلى، كما وجه تحية إلى والدتها بعد أن سأل عن اسمها قائلا "صبحك الله كل سنة وأنت بخير ونحن مستنيكي تجينا وتشرفينا ونتعرف عليكي".

التعليقات تفاوتت بين التركيز على زيادة وزن محمد عبده، وكذلك مفاجأة ليلى عبداللطيف بنشرها مقطع الفيديو وهي تحتضن وتقبل الفنان السعودي، رغم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في التعليقات:" الدينا حجر ومنع سفر كيف تجمعوا هذا أولًا، ثانيا ليلى عبدالطيف حركاته اووووفر في الحظر الصحي".

وعلق آخر: "الكرش يا بو نوره وعمايله في الحجر، يبيلك رياضة وخلي بالك لا تكثر سمبوسه، تراك متنان مرّه". وأضاف ثالث: "ابو نووورة ماسوا الحجر فيك خير، كرش ياقف علييه الطير"، وكتب مغرد رابع:" زيادة وزنك واضحة يا فنان العرب والكرش مش صحي.. الرياضة الرياضة يا بو نوره".

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وكان الفنان محمد عبده مؤخرا قد أثار جدلاً واسعًا مؤخرًا بعد تصريحاته الأخيرة حول الغناء، حيث قال إن الغناء الماجن حرام.

وانهالت التعليقات على تصريحات فنان العرب، بين مؤيد ومعارض، حيث استنكر البعض استخدامه لكلمة ماجن موضحين أنه لا داعي لأن يدخل في الإفتاء كونه ليس من أصحاب الاختصاص.

من جانب آخر؛ لا يزال محمد عبده يخرج بين فترة وأخرى بتصريحاته المثيرة للاستغراب كعادته، إذ يستمر فنان العرب في إعطاء التصريحات النارية، وهي بين البينين فمن الممكن قراءتها أو سماعها على أنها زلة لسان، أو أنّها فرقعة إعلامية ولا زال جماهيره يطالبونه بالتوقف عن الظهور الإعلامي حتى لا يقع في تصريح يجعله في مأزق طوال حياته.

ويعد الفنان السعودي محمد عبده أحد أشهر وأنجح المطربين العرب، وعلى الرغم من أن لديه أغاني تعد من أبرز ما أنتجه الفن السعودي، فإنه يعرف بتصريحاته غير الموفقة والمثيرة للجدل، وبتصرفاته التي من الممكن أن تجعله محطا للنقد.