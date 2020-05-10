شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قوية لإيساف مع باسكال مشعلانى فى "فرصة نرجع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المطرب إيساف موهبة صوتية مصرية تستحق الكثير من الدعم والاهتمام وخامة صوته مميزة، وفي كليبه الأخير "فرصة نرجع" الذي شاركته الغناء المطربة باسكال مشعلاني، ونجح الثنائي في نقل طاقة إيجابية في ظل الظروف التي نمر بها بأغنية بها الكثير من الأمل فالأغنية تحمل طاقة نور وطاقة أمل.

المشاهد التي ظهر بها إيساف تنقل لنا جمال مصر في مدينة الإسكندرية، وينقل لنا إيساف بإحساسه وصوته الكثير من أبواب الأمل بالتقرب لله والعودة له فهو دائما المنجي من أي أزمات.



ايساف

كليب "فرصة نرجع" يعد العمل الأول الذي يجمع المطرب إيساف بالمطربة باسكال مشعلاني وهو من إخراج فادى إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمد الشاعر، إشراف فنى أحمد حسنى.

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وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة.. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله.. لكن أبوابه مفتوحة..".



ايساف موهبة مصرية

يذكر أن الفنان إيساف بدأ مشواره الفني من خلال برنامج المسابقات الغنائية "ستار ميكر" في نسخته الثانية وشارك في الكثير من الحفلات والمهرجانات المدرسية وهو لا يزال طفلاً في الحادية عشرة من عمره، ثم أثقل موهبته بدراسة أصول الموسيقى الحديثة ليبدأ مشواره مع الغناء، وأصدر أول ألبوماته للساحة الفنية عام 2007م بعنوان "معاه قلبي". ولم تتوقف الموهبة الفنية لدى ايساف على الغناء فقط بل امتدت أيضاً إلى التمثيل حيث قدم أول أدواره السينمائية عام 2008م من خلال فيلم "الحكاية فيها منه” مع الفنانة بشري، كما كان له تجربة سابقة مع إذاعة الشرق الأوسط والتي قدم من خلالها الأداء الصوتي لأحد شخصيات مسلسل "شاكر وشكير" مع الفنانة انتصار.