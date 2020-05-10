شكرا لقرائتكم خبر عن "خيانة عهد" الحلقة 17.. بعد مقتل ابنها يسرا تكتشف حقيقة حلا شيحة وتتوعد بالانتقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 17 من مسلسل "خيانة عهد" اكتشاف يسرا لحقيقة شقيقتها حلا شيحة "فرح" وأنها وراء مقتل ابنها، حيث قامت جومانا مراد باستقطاب حلا شيحة لمنزلها، وذلك في الوقت الذي كانت يسرا تستمتع لحديثهما سويا، حيث قامت جومانا باستدراج حلا لتحكي ما حدث لتسمعها يسرا وتعلم أن شقيقتها هي من قتلت نجلها خالد أنور. وتوعدت يسرا بالانتقام من كل من قام بأذية ابنها واتفقت مع جومانا مراد على أن تسمع كلامها وتساعدها في الانتقام.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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