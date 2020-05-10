شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 17.. إدوارد فى ورطة بعد "حمل" مروة الأزلى منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، مشهد للمعلمة "فدوى" التى تجسدها روجينا أثناء شرائها لبعض المخدرات التي تتاجر فيها، وبعد أن أظهرت مهاراتها في كيفية شراء المخدرات وإعطاء درس لمنافسيها في الأسواق، قامت بالاتصال على "ياسر" محمد علاء شقيق زوجها "فتحى" أحمد زاهر، ولكنه لم يرد عليها.





وذهبت "فدوى" إلى منزل والدة زوجها "فتحى "نجية" أحلام الجريتلى" بحجة أن تتعرف عليها، ولكن كان غرضها في الأساس أن تطمئن على "ياسر" بسبب حبها له، وطلبت منه أن يرد على اتصالاتها.

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وأنتقل المشهد بعد ذلك لـ "عبد المحسن" أدوارد، أثناء تواجده في منزله بصحبة زوجته "الراقصة عظيمة" بدرية طلبة، وبعد مغادرتها قامت مساعدة زوجته والتى تجسدها مروة الأزلى، لتخبره بأنه "حامل" منه، وانتهى المشهد لتشويق الجمهور ما سيفعله "عبد المحسن" تجاه زوجته بعد هذه الواقعة.





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.