شاهد شكل الفنانة هند صبري قبل 35 عامًا.. هل تغيرت ملامحها كثيراً؟

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 10:58 مساءً - حاولت الفنانة التونسية “هند صبري” ​الترفيه قدر الإمكان عن متابعيها وإلهائهم عن التفكير والقلق والملل المصاحبين للحجر المنزلي المتّبع للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال طريقة طريفة وهي مشاركة صورهم في طفولتهم وإطلاق #تحدي_الملل.

حيث نشرت صبري في صفحتها الرسمية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لها وهي طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تقريباً، حيث كانت ترتدي فستاناً أبيض في إحدى المناسبات العائلية التي حضرتها .

وأضافت صبري تعليقاً علي تلك الصورة، فقالت: “تحدي الملل .. لازم نقعد في البيت .. كلنا . كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها أنا بدأت بصورة غالبًا في فرح أو عيد .. ورونا صوركم”.

يُذكر عن حياة الفنانة هند صبري، أنها ولدت في ولاية قبلي في تونس، وعرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما موسم الرجال وصمت القصور للمخرجة مفيدة التلاتلي. ولفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة 2001، هذا الدور الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي، ومن ثم لمع إسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها هند صبري، مواطن ومخبر وحرامي للمخرج داود عبد السيد ، و فيلم عايز حقي مع الفنان هانى رمزي، وفيلم أحلى الأوقات، والفيل الأزرق2 مع الفنان كريم عبد العزيز والفنانة نيللي كريم، وشاركت في نوفمبر 2007 في مهرجان دمشق السينمائي الدولي كعضوة في لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الطويلة