شاهد.. الراقصة دينا تزف غادة عبدالرازق وعريسها هيثم زنتينا

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 10:58 مساءً - نشرت الراقصة والممثلة المصرية دينا مقطع فيديو لها مع الممثلة غادة عبدالرازق زوجها هيثم زنتينا من كواليس تصوير مسلسل “سلطانة المعز”.

وظهرت دينا وهي تغني وترقص امام العروسين غادة عبدالرازق وعريسها هيثم زنتينا، في الفيديو، فيما كان باقي فريق العمل يصفق لهما.

وعلقت دينا على الفيديو كاتبة: “من داخل تصوير سلطانة المعز، زفة العروسة القمر غادة عبد الرازق، وهيثم زنيتا، ألف مبروك ربنا يسعدكم”.

بدورها نشرت غادة عبدالرازق نفس الفيديو وعلقت: “دينا صممت تعمل زفة فى التصوير”.