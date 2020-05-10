شاهد.. ليلى عبداللطيف تحتضن محمد عبده وتقبله!

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 10:58 مساءً - نشرت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها مع الفنان السعودي محمد عبده.

وأثارت ليلى عبداللطيف الجدل بهذا الفيديو كونها ظهرت وهي تحتضن محمد عبده وتقبله بطريقة اثارت استغراب الكثيرين.

واشاد محمد عبده في الفيديو بطبخ ليلى عبداللطيف كما وجه تحية الى والدتها بعد ان سأل عن اسمها قائلا “صبحك الله كل سنة وانت بخير ونحن مستنيكي تجينا وتشرفينا ونتعرف عليكي”.

كما نشرت ليلى عبداللطيف مقطع فيديو اخر لها ظهرت فيه مع الاحلام الاماراتية احلام.