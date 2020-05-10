يسرا: هذه المشاهد في “خيانة عهد” كانت ارتجالًا

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية يسرا عن أن مشاهد ضربها للفنان خالد أنور ضمن أحداث مسلسلهما الجديد “خيانة عهد” لم تكن مكتوبة في السيناريو، بحسب قولها.

وقالت يسرا، في تصريحات صحفية، إنها تعاملت مع هذه المشاهد بحسها الحقيقي، موضحة بقولها: وضعت نفسي في مكان “عهد”، التي وجدت ابنها “هشام” يتعاطى المخدرات، رغم عدم تقصيرها في تربيته وتعليمه، وحينها لم أشعر بنفسي إلا بعد ضربي له.

وأشادت بطلة “خيانة عهد” بموهبة خالد أنور، مؤكدة أنه ممثل موهوب وقادم بقوة، بحسب قولها.

ويشارك في بطولة “خيانة عهد” حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، خالد سرحان، هنادي مهنا، تيام مصطفى قمر وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عادل، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد.