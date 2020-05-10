ياسمين عبدالعزيز متهمة بالغيرة من ريهام حجاج وآخرون يدافعون عنها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحظى مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، بمتابعة جماهيرية كبيرة خاصة وأنه يتناول مشاكل أسرية عن تعامل الرجل مع المرأة ويحمل قصة تنتصر فيها المرأة لنفسها وتفضل العيش وحيدة بدلًا من الارتباط برجل يتسبب في إهانتها.

ولأن ياسمين عبدالعزيز هي صاحبة القصة فقد كانت معقدة من الرجال بسبب والدها، إضافة إلى أن حياتها مع زوجها لم تكن كما تتمنى، إلى أن دخل حياتها كريم فهمي، الذي اعترف بحبه لها وبسبب مواقفه بادلته نفس الشعور.

وشهدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل "ونحب تاني ليه"، مشهدًا رومانسيًا جمع ياسمين عبدالعزيز التي تجسد دور "غالية"، بالفنان كريم الذي اشترى يختًا خاصًا ودوّن عليه اسمها "غالية" باللغة الإنجليزية تعبيرًا عن حبه لها وذلك في أجواء رومانسية بينهما.

ومع عرض هذا المشهد تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لاتهامات بتقليد زميلتها ريهام حجاج والغيرة منها، حيث ربطوا بين مشهدها على اليخت في مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي حمل اسمها، وبين صورة قديمة لريهام حجاج.

وكانت ريهام حجاج، قد نشرت صورة عبر "إنستغرام" يوم 2 يناير الماضي وظهر معها صديقاتها على يخت أيضًا يحمل اسم "roro"، وسط أحاديث عن استمرار الحرب الباردة بينهما وعدم رغبة ياسمين بإنهاء الأمر مع ريهام رغم زواجها مؤخرًا من الفنان أحمد العوضي.

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وغرّدت فرح أحمد، عبر "تويتر" قائلة: "ريهام حجاج من شهر يناير نزلت صورة ليها علي اليخت بتاعها .. ياسمين عبد العزيز تسكت؟ لأ .. جابت يخت وكتبت عليه اسمها ونزلته فالمسلسل".

وكتب حساب يحمل اسم "ياسمين عبدالعزيز" قائلًا: "تفتكروا الكلام ده حقيقي ؟ غالية أول وآخر بنت تدخل يخت مراد ؟؟ مش صعبه دي شوية؟؟".

وأضافت أسماء قائلة: "شوفت صورة دلوقتي لكريم فهمي وهو كاتب لياسمين عبدالعزيز اسمها على يخت أو ما شابه وافتكرت في حكايات بنات لما عمل لأحلام كافيه باسمها وهخهه جدًا يعني خازوق يا ياسمين اهربي بسرعة هيطلع متجوز واحدة في أمريكا وعنده بنت".

واستطردت إنجي عبر "تويتر" قائلة: "الناس بتنتقد ياسمين عبد العزيز على أساس هي اللي مألفة المسلسل وقررت تجيب يخت عليه اسمها ولغوا دور العظيم عمرو محمود ياسين الحظر لحس مخ الناس #ياسمين_عبدالعزيز المسلسل حلو جدًا #ونحب_تاني_ليه".

مسلسل "ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، وتقوم ببطولته ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.