عقوبات تنتظر مسلسلات مخالفة في دراما رمضان.. منها الإيحاءات والعنف

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتصفت مسلسلات رمضان لهذا العام 2020 ومعها خرج تقرير الرصد والمتابعة الذي أجرته لجنة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، ورصدت في تقريرها 147 تجاوزًا للمسلسلات المعروضة على الشاشات المصرية في رمضان 2020.

وقالت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للإعلام إن الـ 147 ملاحظة أو تجاوزًا تم رصدهم في 25 عملاً فنيًا، تدور محاورها في 16 معيارًا، موضحة أن هذه التجاوزات كانت عبارة عن (سب وقذف، ألفاظ سوقية، التهكم والسخرية، الحض على الكراهية، انتقادات سلوكيات المصريين، مشاهد عنف، إيحاءات جنسية).

وأضافت اللجنة أن من بين التجاوزات أيضًا: (التدخين، شرب الخمر، عدم احترام القوانين، تمجيد الجريمة والبلطجي، توظيف الدين توظيف سلبي، مخالفة كود الطفل، تشويه صورة المرأة وإهانتها، وعدم مراعاة الهوية المصرية والعربية)، مشيرة إلى أن هذا التقرير يخص الأسبوع الثاني فقط من دراما رمضان، إذْ ذكر التقرير الإحصائي الأول عن اللجنة الفنية بالمجلس أنه تم رصد 286 ملاحظة لـ25 عملًا.

وتعليقًا على تلك التجاوزات قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى للإعلام، في تصريح لـ"فوشيا"، إن المشهد الدرامي المصري به قدر كبير من التجاوزات رغم أنها أصبحت أقل بسبب الرقابة الصارمة على الأعمال الفنية والسيناريوهات، لافتًا إلى أن العمل يتم على تقليل الأخطاء مرورًا بتحجيمها وانتهاء ببترها تمامًا حتى لا تسوء صورة مصر.

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وأضاف الجبالي أن هناك لجنة فنية رصدت الملاحظات التي تضمنها التقرير المذكور على مدار الأسبوع، لافتًا إلى أن رصد هذه التجاوزات تم بناء على ما تلقته اللجنة من شكاوى المواطنين على السوشال ميديا، مبينًا أن هناك لائحة عقوبات تتناسب مع حجم الخطأ.

وأشار إلى أن هذه التجاوزات بعضها سيتم حسمه بتوجيه إنذار للقائمين على العمل والأخرى بإجبار صناع العمل على حذف المشاهد غير اللائقة ومع عدم الالتزام سيتم التوصل إلى وقف العمل بشكل نهائي، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات لا تصل لحد الجرائم التي يعاقب عليها القانون ولكن ما يتم فيها هو التوجيه للحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع.

وتشهد مصر عرض العديد من المسلسلات تصل إلى 26 عملًا فنيًا، من أبرزهم: "الاختيار، البرنس، النهاية، الفتوة، خيانة عهد، بـ 100 وش، ليالينا 80، فلانتينو، ونحب تاني ليه، لما كنا صغيرين"، وغيرها من الأعمال التي تحظى بمتابعة جيدة وقبول جماهيري.