نادين قدور: أواجه الصعاب في "حارس القدس".. وهكذا أقضي الحجر المنزلي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة السورية نادين قدور عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "حارس القدس" للمخرج باسل الخطيب والسيناريست حسين م يوسف، وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والذي يعرض في رمضان الجاري على القنوات التلفزيونية، مبينة أن"شفيقة" الأرملة لديها ثلاثة أولاد.

وقالت قدور لـ"فوشيا" بأن شخصيتها مليئة بالعمق الدرامي والبعد الإنساني، تقدم تضحيات الأم لمواجهة مصاعب الحياة في تربية أطفالها بالشكل الأخلاقي المرموق ليصبح أحدهما المطران ايلاريون كابوجي المعروف بمواقفه النضالية والإنسانية والروحية.

بورتريه

وحول مشاركتها أيضا في مسلسل "بورتريه" للكاتب تليد الخطيب وإخراج باسم السلكا، الذي عاد إلى التصوير في بداية الشهر الحالي بعد أن توقف نتيجة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ما جعله يكون خارج السباق الرمضاني، كشفت نادين أنها تقدم من خلاله شخصية "أماني" فتاة فقيرة وأم لطفل اختفى زوجها بظروف غامضة، ما دفعها للعمل كخادمة عند أحد المسؤولين، فتتعرض للكثير من الضغوطات وتستسلم لطلباته الدنيئة بكثير من الذل والإهانة والقسوة، ما يجعلها تعود وتنتقم بكامل قوتها نتيجة ما تحمله من قهر مرّ في حياتها.

وأشارت قدور إلى أنها تحاول قدر المستطاع أثناء التصوير الالتزام بالإجراءات المتخذة بوضع القفازات والكمامات والمعقمات وتحقيق التباعد.

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وحول ما إذا كان هناك بعض الأعمال الأخرى التي كان من المفترض أن تشارك فيها وتوقفت، بينت قدور بأنه لا يوجد أعمال سوى بورتريه والذي عاد تصويره من جديد.

الحجر المنزلي

ولكونها ابنة محافظة حلب الشهيرة بمأكولاتها الشهية، لفتت قدور إلى أن جلوسها في المنزل بحلب مع عائلتها، جعلها لا تقاوم طعام والدتها الرائع كما وصفته ما أدى إلى زيادة في وزنها قليلاً قبل عودتها إلى دمشق لاستئناف تصوير مسلسل "بورتريه".

وأشارت إلى أن حياتها في الحجر المنزلي تنقسم بين التصوير والانشغال بالأعمال المنزلية، مؤكدة أن من أهم الإيجابيات التي فرضها الحظر المنزلي عليها هو تكثيف هواياتها بالمطالعة وقراءة بعض الكتب.

وبينت في الختام أنه لم يحالفها الحظ في متابعة بعض المسلسلات سوى مسلسل "حارس القدس"، مضيفة أنها ستقوم بمشاهدة بعض الأعمال التي حصدت نتائج إيجابية بين المشاهدين عقب الشهر الكريم.