أحمد السقا ينتصر على الفنانة التي كانت تتمنى أن تصبح ولدا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استضاف برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "اغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي، مساء اليوم الأحد، الفنانة المصرية "بوسي"، على فضائية "إم بي سي مصر".

وبدأت النجمة بوسي حلقتها، بتقديمها مجموعة من الأغاني بطريقة الدويتو مع أحمد السقا، ورزان مغربي، ومنها "رمضان جانا"، و"وحياة قلبي وأفراحه"، ونال دويتو بوسي والسقا، إعجاب رواد السوشال ميديا، كما أبدعت في أداء نداء "المسحراتي"، الذي ينشده الملحن المصري الراحل "سيد مكاوي".

وقدمت رزان، في بداية الحلقة ضيفتها بوسي، بأنها واحدة من نجمات الطرب الشعبي في مصر، التي دخلت المجال وهي بعمر الـ15 عامًا، وأنها كانت تغني في الأفراح بالشوارع وأسبوع الأطفال، ثم انتقلت من القاع إلى القمة بفضل أغنيتها "لفي بينا يا دنيا"، وأنها الفتاة التي كانت تريد أن تصبح ولدا.

وفاز أحمد السقا على مواطنته بوسي في تحدي كلمات الأغاني، بسبب معرفته لكلمات أغنية "آه ونص"، ما أغضب بوسي بشدة حيث إن مجال الغناء هو مجالها، كونها مطربة في المقام الأول.

‏وانتصر السقا على منافسته في المسابقة بوسي، وذلك بعد فوزه في 4 تحديات، مقابل فوز بوسي في تحديين فقط، وقرر السقا التبرع بمبلغ الجائزة إلى جمعية الأورمان الخيرية.

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ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.