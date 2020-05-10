طارق الشناوي يتهم غادة عبدالرازق بـ”هتك عرضه”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 10 مايو 2020 10:23 مساءً - اتهم الناقد الفني، طارق الشناوي، الفنانة غادة عبدالرازق بـ”هتك عرضه” عبر التشهير به بزعم حصوله على أموال منها للإشادة بأحد مسلسلاتها في كتاباته.

وقال “الشناوي” انه تقدم بثلاث شكاوى رسمية ضد الفنانة غادة عبد الرازق، وذلك بعد اتهامها له بالحصول على رشاوى مالية.

الأزمة بدأت بعدما صرح الشناوي في برنامج “القاهرة الآن” من تقديم لميس الحديدي على فضائية “الحدث” أن غادة عبد الرازق “فنانة موهوبة لكنها لا تجيد اختيار أدوارها الفنية”، وهو ما أغضب الممثلة الشهيرة لتشن هجوما عليه.

وزعمت غادة عبد الرازق عبر حسابها على موقع “إنستجرام” أن طارق الشناوي يتلقى أموالا في مقابل الحديث عن أعمالها الدرامية بصورة إيجابية، وأشارت إلى أنه سبق وأن دفعت له أموالا لكي يشيد بمسلسها “حكاية حياة” من إنتاج عام 2013.

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وأكد طارق الشناوي لـ”سكاي نيوز عربية” أنه تقدم بـ3 شكاوى ضدها في المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الممثلين، مهددا أنه سيتقدّم ببلاغ للنائب العام بعد أن يرى إلى أي مدى سيتم اتخاذ إجراءات ضدها.

وقال إنه من حق غادة عبد الرازق أن تعترض على كلامه، رغم أنه أشار إلى أنها فنانة موهوبة، و”لكنها ليست حرة في أن تنتهك أعراض الآخرين”.

واتهم طارق الشناوي غادة عبد الراوق “بأنها إنسانة مستعدة لتشويه سمعة الناس، مثل أن يدس شخص بدس قطعة مخدرات لشخص آخر ليفضحه ويلهي الناس”.

وأردف: “لقد ارتكبت حماقة وانتهكت عرضي الصحفي والإنساني وستعاقب قانونيا”.