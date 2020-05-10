حل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد، ضيف على الحلقة الخامسة عشر، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر".
وعقب نهاية الحلقة، حرص رامز جلال على توجيه رسالة لضحية اليوم -عبر حسابه بـ«تويتر» بنشر عدة صور من حلقة طارق حامد وعلق عليها: قائلا: «طارق حامد قلب الأسد #رامز_مجنون_رسمي«.
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كانت هذه تفاصيل خبر "قلب الأسد" أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة طارق حامد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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