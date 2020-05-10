"قلب الأسد" أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة طارق حامد

حل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد، ضيف على الحلقة الخامسة عشر، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر".

وعقب نهاية الحلقة، حرص رامز جلال على توجيه رسالة لضحية اليوم -عبر حسابه بـ«تويتر» بنشر عدة صور من حلقة طارق حامد وعلق عليها: قائلا: «طارق حامد قلب الأسد #رامز_مجنون_رسمي«.

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