تامر حسنى يوقع مع نتفليكس لعرض فيلمه الجديد "مش أنا"

تعاقد تامر حسنى على عرض فيلمه الجديد «مش أنا» على شبكة نتفليكس ليكون تامر بذلك أول نجم مصرى يعرض له عملا على الشبكة العملاقة.

وكان المسؤولون عن الفيلم قد وقعوا العقد منذ فترة، مؤكدين أن العمل قد لا يُعرض بدور السينما فى مصر ويتم الاكتفاء بعرضه على المنصة الشهيرة.

فيلم مش أنا قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسنى، وماجد الكدوانى، وحلا شيحة، ويشهد التجربة الأولى لشقيق تامر في الإنتاج.

وكانت الأخبار قد أكدت خلال الأسابيع القليلة الماضية أن الفيلم من المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، قبل أن يأتى توقيع العقد الجديد مع نتفليكس ويربك كل الحسابات.

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وكان تامر شارك مع عدد كبير من النجوم فى تسجيل أوبريت أنت أقوى، للتضامن مع المتضررين من فيروس كورونا في مصر.

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