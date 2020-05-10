عمرو يوسف يخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

خضع الفنان عمرو يوسف لجلسة تصوير لإحدى المجلات، وظهر فيها بتلقائية وعفوية، حيث تم تصويره في بيته، ونالت تلك الجلسة إعجاب الجمهور.

وتعتبر صور جلسة التصوير هي الأولى من نوعها في العالم العربي وتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي خلال شهر مايو، وظهر فيها وهو يرتدي تي شيرت ملون وآخر أبيض من داخل منزله.

يذكر أن أخر أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" وشاركه فى بطولته، أحمد عز وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، إنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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