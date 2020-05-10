محاكمة محمد رمضان خلال الحلقة 15 من "البرنس"

بدأت أحداث الحلقة الخامسة عشر بزيارة "عادل" لشقيقه "رضوان" والاعتذار عن شهادة الزور بحقه هو وشقيقته "نورا" ولكن "رضوان" يلتمس لهما العذر ويطلب منه التوقف عن تعاطي المخدرات.

يعترف "فتحي" لزوجته "شيماء" بأنه وراء سجن "رضوان" بسبب استيلائه على ميراثهم ولكنه لم يحاول قتله كما ادعى، ولكن زوجته لم تصدق أي كلمة وطلبت الطلاق ولكنه صفعها ورفض تطليقها.

يتخلص "عادل" من المخدرات التي بحوزته فور وصوله للمنزل تنفيذا لوصية شقيقه ويقرر الإقلاع عنها نهائيا، يأتي هذا في الوقت الذي تتلقى فيه "فدوى" اتصالا من مركز التحاليل لإخبارها بأن النتيجة أصبحت جاهزة وتطلب "فدوى" من "فتحي" أن يحضر لمنزلها فورا لمعرفة النتيجة، وبعد رؤية نتيجة التقرير كشفت التحاليل عن قدرة "فتحي" على الإنجاب لتعتذر "فدوى" له.



يتضح أن "فتحي" قد أعطى رشوة للطبيب كي يخبر "فدوى" بتحاليل مغالطة يأتي هذا في الوقت الذي تعترف فيه "فدوى" لـ"ياسر" سبب زيارتها لـ"شيماء" وإخبارها بحقيقة زواجها من زوجها "فتحي" ولكنها تصطدم مع "ياسر" بسبب كلامها عن مكانتها كزوجة ثانية.

واختتمت الحلقة أثناء تواجد "رضوان البرنس" خلف القضبان في المحكمة أثناء محاكمته بعد سماع مرافعة النيابة العامة واتهامه بأنه تعدى على زوجة شقيقه وسرقها.

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تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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