المغاربة يطالبون بجزء ثانى من "سلامات أبو البنات"

حقق المسلسل المغربى سلامات أبو البنات، نجاحات كبرى مع عرض الحلقات الأولى منه، الأمر الذى دفع عدد كبير من الجمهور بالمغرب إلى المطالبة بتقديم جزء ثان من العمل، الذي يتولى إخراجه هشام الجباري وتنتجه شركة الصباح.

حالة النجاح تلك لم تتوقف عند حدود الجمهور حيث أشاد عدد كبير من النقاد بالعمل، مؤكدين أن مخرجه تعامل بحرفية وحساسية شديدة مع الواقع المغربى، كما أن تناوله للأحداث حمل قدر كبير من الحرية في معالجة قضايا حساسة، مثل التحرش بالأطفال والانفلات الأخلاقي عند بعض الشباب المغربي، ورغم أنه تعامل بطريقة الصدمة إلا أن ردود أفعال الجمهور عليه جاءت إيجابية ومبشرة.



المسلسل بطولة نخبة من الفنانيين المغاربة، وفى مقدمتهم : محمد خيي والسعدية لاديب والممثلة الشابة جيهان كيداري وعمر لطفي وهاشم البسطاوي وهشام الوالي، وحمزة الطاهرى.



وتدور أحداث المسلسل حول المختار سلمات الذي أفنى حياته مراقبا بشركة الطرامواي قبل أن يُحال للتقاعد، ليدخل بعد تفرغه فى مواجهات عنيفة مع المحيطين به بسبب تغير الأفكار والعادات والتقاليد.

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