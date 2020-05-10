تعليق غير متوقع من ياسمين صبري على حلقة حمو بيكا مع رامز

علقت ياسمين صبري على حلقة حمو بيكي في برامج مجنون رسمي مع رامز جلال. وكتبت ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي تويتر قائلة: " #حمو_بيكا عسل عسل".

ووقع المطرب الشعبي حمو بيكا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الأحد والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجئوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

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ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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