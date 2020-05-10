شكرا لقرائتكم خبر عن من لوفاتو لجراند.. stuck with u الكليب الرسمى للإعلان عن قصص الحب الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ديمى لوفاتو قررت أن تكشف عن قصة حبها مع ماكس إريس بطريقة جديدة ومبتكرة تجعلهما محط تركيز وسائل الإعلام الفنية حول العالم.

وشاركت ديمي لوفاتو وصديقها الجديد ماكس إريس في كليب " stuck with u" للنجمة العالمية إريانا جراند والمطرب العالمى جاستين بيبر، حيث ظهر الثنائي وهما يرقصان ويتبادلان القبلات.



لوفاتو وصديقها

وقرر كل من لوفاتو وماكس نشر هذا الجزء من الأغنية عبر صفاحتهما الشخصية على السوشيال ميديا ليؤكدا أنهما حقا سعداء بالمشاركة في كليب " stuck with u" ، ليحصد المقطع الذي ظهر به الثنائى على صفحة لوفاتو بموقع "إنستجرام" أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال يوم واحد فقط.



اريانا و صديقها

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واستطاع كليب " Stuck With U " للنجمين جاستين بيبر وإريانا جراند أن يحصد أكثر من 24.5 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال يومين فقط من إطلاقه.