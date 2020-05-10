شكرا لقرائتكم خبر عن "بـ100 وش" الحلقة 17.. أفراد عصابة عمر وسكر ينجحون فى ثالث عملية نصب لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "بـ100 وش" بالتحقيق مع "نجلاء" دنيا ماهر وإنكارها كل التهم التى وجهها أقارب عم غزال لها وسرقة 20 مليون جنيه، وبعد خروجها يراقبها "سامح" الموظف المرتشى محمد عبد العظيم ويسألهم عن مكان "فتحى" مصطفى درويش بعد أخذ منه مليون جنيه بجانب أموالها.

وفى المشهد الثانى، يجتمع كل أفراد عصابة "عمر" آسر ياسين وسكر "نيللى كريم"، وينجحون فى عملية النصب الثالثة لهم من خلال تأجير مكان وبيع 10 سيارات مضروبة ويحصلون على أموال كثيرة مما جعل جميع أفرد العصابة في حالة سعادة لتبلغهم "سكر" نيللى كريم عن تفكيرها لعملية نصب جديدة ويخططون لها.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.