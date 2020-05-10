شكرا لقرائتكم خبر عن مليار دولار ميزانية استكمال الجزء القادم من سلسلة Avatar.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام الإثارة والحركة الشهيرة Avatar، ميزانية لاستكمال تصوير الجزء الجديد من السلسلة بقيمة مليار دولار، على أن يبدأ التصوير خلال الأسابيع القليلة القادمة عقب وضع إرشادات وقواعد للتصوير منعاً للإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة ign فإن الجزء الجديد سيكلف الشركة المنتجة حوالى مليار دولار، بعد أن كانت قد حددت الشركة ميزانية مليار و135 مليون دولار للجزأين القادمين.

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وكان القائمون على الفيلم أعلنوا إيقاف تصوير الجزء الثاني في منتصف مارس الماضي، والذي كان ينتظره الملايين من المشاهدين بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان من المقرر التصوير في نيوزيلاندا، وأكد المنتج جون لانداو أنه سيكون هناك تأخير لعدد كبير من المشاهد كان من المقرر أن تجرى في استوديوهات ستون ستريت في ويلينجتون عاصمة نيوزيلاندا، وفقا لموقع "hollywood reporter".

فيلم Avatar هو الجزء الثاني للفيلم الناجح الذي حقق أعلى الإيرادات على الإطلاق في تاريخ السينما والذي صدر في عام 2009، وكان من المقرر أن يصل الجزء الجديد إلى دور العرض في عام 2014 لكن ذلك تأجل أولا حتى عام 2017 ثم إلى ديسمبر 2021.

ودارت أحداث الجزء الأول من السلسة حول قصة عرق أزرق يشبه البشر يعيش على كوكب خصب تكسوه النباتات هو كوكب (باندورا)، وحقق الفيلم إيرادات هي الأعلى في تاريخ السينما إذ بلغت 2.8 مليار دولار على مستوى العالم.