شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس الحلقة 17.. نور اللبنانية ترفض الزواج من رجل أعمال بسبب محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، باستكمال مشاجرة "رضوان البرنس" محمد رمضان مع بعض المساجين الذين حاولوا مضايقته ومضايقة "حمادة" محمد مهران داخل السجن.





وانتقل المشهد الثانى إلى "علا" نور اللبنانية أثناء مغادرتها للفندق التي تعمل فيه برفقة صديقتها، ولكن تواجد "كمال" رجل الأعمال الذى يجسده أيمن عزب واستوقفها لكى يوضح لها بأنه معجب بها ويريد الزواج منها، ولكنها اعتذرت له وأخبرته بأنها تحب "رضوان البرنس" وهو مسافر، وتقبل "كمال" رغبتها بكل ود واحترام.





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.