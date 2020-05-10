شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يحتفل بعيد الأم بصورة مع والدته: شكرا على كل الحب طول السنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي مينا مسعود على الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، بنشر صورة مع والدته عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر مسعود الذي اشتهر بشخصية "علاء الدين" وهو بجوار والدته موجهاً لها التهنئة قائلا: "عيد أم سعيد، شكرا على كل الحب غير المشروط طوال كل السنوات".

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ويخوض مسعود بطولة مسلسل جديد بعنوان Reprisal من بطولة مجموعة متنوعة منهم أبيجيل سبنسر، رودريجو سانتورو، ماديسون دافنبورت، ديفيد داستالمشيان، ريس ويكفيلد، دبليو ايرل براون، جيلبرت أوور، جيريمي هاريس، تشاد مايكل بيرد، إرنست ميرسر، تشاد بيتر، تشارلز ستريكلاند ويدور العمل حول امرأة تنطلق للانتقام من العصابة التي حاولت قتلها.