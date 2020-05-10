شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال لحسن شاكوش: مش بحب شغل الصفار واحنا بنتعامل بـ100 وش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد المطرب عمر كمال طريقة حديث زميله مطرب المهرجانات حسن شاكوش عنه في وسائل الإعلام، قائلا: "المشكلة بيني وبين شاكوش مش مادية ولكن مشكلة أدبية، وأنا مش بحب شغل الصفار واحنا كدة بنتعامل بميت وش، احنا بشكل عام بنتكلم لكن اللى فى القلب فى القلب وده شغل نفاق".

ورد عمر كمال على تصريحات حسن شاكوش التي قال فيها إنه صاحب نجاح عمر كمال كمطرب، قائلا: "هو بيسعرني على أساس إيه، أنا أجري زاد بتعبي ومجهودى، واللي زودنا ربنا وقسملي رزقي وأنا إنسان شبعان وأنا كنت بتكلم في حقى الأدبى، وأنا قعدت فترة مش موجود وكان حسن اللي متصدر للمشهد ولما نزلت بعد شهر ونص لقيت الإعلام مترسخ عنده إن بنت الجيران بتاعت حسن شاكوش وطالبت بحقي الأدبي فقط".

وتابع كمال خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم المخرجة إيناس الدغيدى: "حسن شاكوش كلمني بعد حلقة شيخ الحارة اللى ظهر فيها واعتذر لى بس أنت متشتمنيش في شارع وتصالحنى فى حارة".

كما أكد عمر أن والده كان ملتزم دينيا وتوفى قبل أن يدخل هو مجال الغناء وفي حال حياته لم يكن ليسمح له بالعمل في المجال الفنى، مضيفا: "أبويا مات قبل ما اغنى ومشفش نجاحي وكان ملتزم دينيا ومكنش يعرف إن صوتى كويس وكنت لا أجرأ أقوله عايز أغنى، وأهلينا واخدين انطباع عن الوسط أنه كله مش كويس ولكن كل حته فيها الحلو والوحش".

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أما عن حياته الشخصية فقال عمر كمال: "حياتي نضيفة لا بشرب سيجارة ولا غيره، وبحافظ على فرض ربنا، وأنا لو اشتغلت فى كباريه أو ديسكو زي ما بخش زي ما بطلع لا ببص يمين ولا شمال وبخلص شغل وأمشى".

وأقر عمر بأن نجم المهرجانات حمو بيكا سبب من أسباب شهرته هو وحسن شاكوش لأنهما تعاونا معه في فترة كان هو نجم الأغنية الشعبية الأول مما أضاف لهم خلال بداية مسيرتهما في الطرب الشعبي والمهرجانات، قائلا: "حمو بيكا من أسباب شهرتي أنا وشاكوش واللي يقول غير كدة يبقى إنسان ناكر للجميل".

وأوضح أن أول عمل له مع حمو بيكا حصد 15 مليون مشاهدة على يوتيوب وبعدها انطلقا هو وحسن شاكوش بمهرجان بنت الجيران، مؤكدا أن بيكا هو سبب من أسباب نجاحهما وبالذات مع حسن شاكوش.