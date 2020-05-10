شكرا لقرائتكم خبر عن فلانتينو الحلقة 17.. الزعيم يرقص مع داليا البحيرى على مهرجان "شقلطونى فى بحر بيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ17 من مسلسل "فلانتينو" قيام عادل إمام بالرقص مع زوجته بالمسلسل داليا البحيري على مهرجان "شقلطوني في بحر بيرة"، حيث عاتبته داليا على غيابه ليعدها بذهابه لها ليلا طالبا منها تحضير "فلاشة" حمو بيكا للسهر والرقص عليها وهو ما حدث بالفعل. وقام أمن الكومباوند الذي يضم فيلا داليا البحيري بمتابعة رقص عادل إمام وداليا البحيري من شباك الفيلا.

وفي سياق مختلف عاد "سامح" طليق وفاء صادق بعد غياب 7 سنوات ليقنعها بأن غيابه كان لصالحها خوفا عليها من القتل بسبب تورطه في غسيل أموال وهو ما جعله يطلقها غيابيا ويهرب خارج البلاد.

واختتمت الحلقة على اكتشاف دلال عبد العزيز زوجة عادل إمام الأولى ووالده أولاده، شراءه فيلا جديدة، ولكنها لم تخبره باكتشافها الأمر لتطلبه لمرافقتها لمشوار وتأخذه على عنوان فيلته الجديدة، وهو ما جعله يشعر بأنها علمت بأمر زواجه من داليا البحيري.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

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"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.