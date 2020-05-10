شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: يسرا أجمل ست فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مسلسل "خيانة عهد" نسب كبيرة من المشاهدة، وأيضا نجاحا جماهيريا كبيرا، وذلك بعد تعاطف الجمهور مع عهد الشخصية التى تجسدها يسرا فى أحداث المسلسل بسبب خيانة أشقائها لها، وأيضا بسبب وفاة ابنها.



عبير صبرى

عبير صبرى، إحدى نجمات المسلسل، نشرت صورة تجمعها مع يسرا، وعلقت عليها: "أجمل ست في الدنيا.. يسرا.. وهشام أهو وراها". مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.