شكرا لقرائتكم خبر عن مدين يطرح دعاء "يا رب أنا ضيف" بمناسبة شهر رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب والملحن مدين دعاء بعنوان "يا رب أنا ضيف" بمناسبة شهر رمضان وهو من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد عادل، ومن المنتظر أن يتم طرحه خلال ساعات بعدد من الإذاعات والمحطات الفضائية.

ويقول كلمات الدعاء "يا رب أنا ضيف على الدنيا اللى حلاوتها ساعات بتغر، بذكرك حلى عمر كل ساعة تمر، أنا العبد الضعيف وأنت العزيز الحر مفيش تكليف أمرت الخلق بيه إلا وقصدك خير".

يذكر أن آخر أعمال مدين كانت لحن تتر مسلسل "فرصة تانية" من كلمات تامر حسين وتوزيع نادر حمدى وغناء رامى صبرى، والمسلسل بطولة ياسمين صبرى ودياب وأيتن عامر وهبة مجدى وأحمد مجدى.

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وتتر مسلسل "لما كنا صغيرين" من كلمات أمير طعيمة وتوزيع نادر حمدى وغناء سميرة سعيد‘ والمسلسل بطولة خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج.

وفى تصريح سابق لمدين قال إنه على الرغم من أن دورى الأساسى فى عالم المزيكا هو التلحين، إلا إننى أتفاءل دائما بتقديم أنشودة دينية وأدعية فى هذا الشهر الكريم بصوتى، حيث إننى قدمت 13 دعاء في برنامج "رسالة من الله" للداعية مصطفى حسنى، كما قدمت 5 أدعية أيضا منذ عامين.



مدين

أما عن عدم تفكيره فى احتراف الغناء، مثل عدد كبير من الملحنين، قال: أرى أن الغناء إلى الآن هواية بداخلى، والتلحين يملك مكانه فى قلبى الآن أقوى من الغناء، ربما فى المستقبل أفكر فى ذلك.

ومن ناحية أخرى كان آخر أعمال الملحن مدين أغنيتين جديدتين قام بتلحينهما للنجمة اللبنانية إليسا، هما "وأنت قصادى" و"هاعتبرك مت"، من كلمات بهاء الدين محمد، سوف ستضمهما لألبومها الجديد.