شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 17.. أحمد مجدى متهم بقتل أيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "فرصة تانية" بحضور الشرطة إلى منزل زياد (أحمد مجدى) للقبض عليه ونقل جثمان ريهام (أيتن عامر) ويتم التحقيق مع زياد وتوجيه تهمة القتل له، ورغم إنكاره إلا أن النيابة تخبره بوجود بصماته على السكين التى قتلت بها ريهام ويتم إيداعه فى الحبس 4 أيام على زمة التحقيق.

تعاتب روحية (نهال عنبر) ابنتها ملك (ياسمين صبرى) على ما قامت به طوال الفترة الماضية وتمثيلها بأنها فاقدة الذاكرة والقلق الذى تسببت فيه لعائلتها، لترد ملك بانها اتفقت مع الطبيبة المعالجة لها على كل شىء، وأنها مقتنعة بكل ما قامت به ولو الزمن عاد بها مرة أخرى كانت ستقوم بذلك حيث إنها تكره الهزيمة وما حدث لها هزيمة وكان لا بد أن يكون لها رد فعل.

تتدخل مريم (هبة مجدى) وتعنف ملك على ما حدث وأنها السبب فى تدمير حياتها، بسبب مساومة زوجها مدحت (دياب) لها بأنه سيخبر ملك بما حدث لها من زياد فى حالة عدم عودته معها وأجبرها على التوقيع على وصلات أمانة وتحملت معه كل الاهانات خوفاً على ملك، ولكنها عادت مريم وشكرت مريم أنها كانت السبب أيضاً فى تغير شخصيتها وأصبحت قوية وانتقمت من مدحت وحصلت على كل أمواله، وفجأة يدخل مدحت عليهم المنزل بالسلاح.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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