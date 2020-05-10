شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان عن نيللى كريم: اللهم إنى أحبها فيك احفظها يا رب العالمين واحمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة الكبيرة شريهان عن تمنياتها للفنانة نيللى كريم بالنجاح والخير والسعادة، مؤكدة أنها تذكرها فى دعائها دائما. وقالت شيريهان فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "أن يُقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم وأنت لا تشعر ...نيللى كريم اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها واسرتها الكريمة وأحبائها جميعاً اللهم إني أحبها فيك .. إحفظها يارب العالمين واحميها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبداً".



شيريهان

وكانت شريهان قد وجهت الشكر إلى متابعيها ومحبيها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد عدد كبير من تغريدات المحبين لها، ونشر أجزاء ومقاطع من فوازير رمضان التى قدمتها خلال فترة التسعينيات.

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وقالت شريهان عبر تويتر: "كلمة في قلبي الحقيقة مش عارفة ارتبها أو أصغها!! بس معناها إنى أنا متشكرة جداً على كل الحب والتقدير والاحترام. متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكراً لأن حبكم أحياني كثيراً من جديد. وشكراً لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم حبكم شرف أنا فخورة".

وكانت النجمة شريهان قد حرصت على تهنئة النجمة إسعاد يونس بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 12 أبريل، مؤكدة أن إسعاد يونس سوف تظل إلى الأبد صاحبة السعادة.

وغردت شريهان، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كنتي ولازلتي وستظلي أنتي أنتي وإلى الأبد صاحبة السعادة كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنتي الإنسانة الغالية الجميلة المبدعة إسعاد يونس الرائعة".

وكانت شريهان قد هنأت متابعيها وجمهورها على موقع "تويتر" قبل عدة أسابيع، بحلول شهر شعبان، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر، "اليوم هو أول أيام شهر شعبان.. اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك وبلغنا شهر رمضان الكريم .. كل عام و الشعب المصري الكريم و الدول العربية والإسلامية وجميع المسلمين كافة فى كل مكان في العالم بخير".