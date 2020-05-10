شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب وأجهزة إلكترونية حصيلة تسوق قطب الموسيقى "سيمون" وزوجته لرفع حالة الملل عن ابنهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين اليوم ظهور النجم العالمي سيمون كويل وزوجته لورين سيلفرمان، وهما يتسوقان فى إحدى متاجر الألعاب والإلكترونيات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وظهر قطب الموسيقى الشهير صاحب الـ 60 عاماً، مع زوجته صاحبه الـ 42 عاما، وهما يستقلان سيارته الرولز رويس التى يبلغ قيمتها 500 ألف دولار، ويتسوقان من متجر Toy Crazy في كاليفورنيا.

وفي رحلة تسوق سخية أنفق فيها سيمون حوالي عشرت الآلاف من الدولارات، من أجل رفع حالة الملل عن ابنه صاحب الـ14 عاماً، أثناء تواجده داخل المنزل تنفيذاَ للإجراءات الاحترازية بعدم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



سيمون كويل وزوجته

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ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن سايمون كويل وزوجته لورين سيلفرمان، قاما بملء سيارتهما الـ رولز رويس فانتوم بكمية من الألعاب لأبنائهم أثناء خروجهم في ماليبو، وسط منعهم من الخروج من منزلهم خوفاً من اصابتهم بالفيروس القاتل.

وسطت الصحيفة البريطانية الضوء في تقريرها، على الحالة المعنوية العالمية التي ظهر عليها سيمون مع زوجته وهما يتسوقان ويرتديان الكمامات والالتزام بتعليمات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا.



سيمون كويل وزوجته

السيارة التي ظهر بها سيمون مزودة بمحرك V12، بقوة 563 حصانًا، وعزم يبلغ دورانه 664 قدمًا، وهي تنضم لأسطول السيارات التي يملكهم قطب الموسيقي الشهير، حيث يمتلك سيارة لامبورجيني جالاردو سبايدر يبلغ قيمتها حوالى 209 ألف دولار، وسيارة جاكوار إيجل سبيدسيتر يبلغ قيمتها حوالى 600 ألف دولار، وسيارة بوجاتي قيمتها 1.3 مليون دولار، وسيارة رولز رويس سيفر كلاود بقيمة 595 ألف دولار.