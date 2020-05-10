أحلام تعلق على أزمة فيروس كورونا المستجد: "خليك في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتبت: "اللهم ارفع عن بلادنا الوباء، واحمنا من شر البلاء، وانزل علينا الرحمة والشفاء، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا هذه الغمة، خليك في البيت".

وتتخذ العديد من دول العالم إجراءات وتدابير لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

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