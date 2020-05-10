ياسمين صبري تعلق على حلقة حمو بيكا مع رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصدر اسم المطرب الشعبي حمو بيكا قامة المحتويات الرائجة بموقع "تويتر"، بعد إذاعة حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي"، مع الفنان رامز جلال.

وعلقت الفنانة ياسمين صبري، على حلقة حمو بيكا بتغريدة كتبتها بموقع تويتر، قالت فيها: "حمو بيكا عسل عسل"

يُذكر أن ياسمين صبري وحمو بيكا من محافظة الإسكندرية، وظهرت ياسمين ضيفة في حلقة من حلقات رامز جلال في بداية شهر رمضان.

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