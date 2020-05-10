تراند اليوم : بسبب جهله بالإنجليزية.. ياسمين صبري: حمو بيكا عسل مع رامز بـ" بسيفن آب"

وقالت ياسمين صبري : "حمو بيكا عسل عسل عسل".
ومازحت صبري، حمو بيكا، بسبب جهله باللغة الإنجليزية، عندما أمر رامز جلال برفع كرسي الحقيقة الذي كان يجلس عليه بيكا إلى أعلى، قال "PUT HIM UP"، ليرد بيكا قائلًا: "إيه سيفن آب ده".
وأضافت ياسمين في تغريدة ثانية، متبعة إياه بـإيموشنات ضاحكة، في إشارة منها إلى أن هذا الحوار أضحكها.
وكان حمو بيكا قد دخل في تحدٍ مع رامز جلال في حلقة اليوم من أول مشهد، حيث لم يلبِ رغبات رامز.
وفي مشهد الثعبان اضطر حمو بيكا إلى الاستسلام لرامز، معتذرا لهاني شاكر وحلمي بكر.
كما أرغم رامز حمو بيكا على أغنية : رامز جلال علّم عليّ".
ويبدو أنو حمو بيكا تعرض لكدمات في إحدى يديه أثناء مقلب السقوط من المياه، حيث خرج ماسكا بيده.