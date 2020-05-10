فيديو .. أحمد يحرم بوسي من تحقيق حلمها في الفوز بـ إغلب السقا

تبدأ الحلقة السابعة عشر من برنامج إغلب السقا، باستضافة الفنانة بوسي، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى هاند بول، والذي فاز بها السقا، ثم التحدي الثاني عود كبريت، والتي فازت به بوسي.
وفي التحدي الثالث "إيه الأغنية"ففاز به الفنان أحمد، وفي التحدي الرابع "سوق الخضار والفاكة ففاز به أيضًا السقا، وكان التحدي الخامس "سوق الخضار والفاكة" من نصيب السقا أيضًا، ثم انتقل السقا وبوسي إلى التحدي السادس والأخير، والذي يد الفيصل بينهما.
وفي نهاية الحلقة فاز النجم أحمد السقا بتحدي الكانزات، ليعلن فوزه على بوسي، وبرنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.
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