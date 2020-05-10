يعد مطرب المهرجانات حمو بيكا الضحية الـ17 لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، اليوم الأحد، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "إم بي سي مصر"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
وتدور فكرة برنامج رامز مجنون رسمي، من خلال استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى، وذلك لأنها قد اشتهرت بتقديم البرامج ولثقة الفنانينبها، ووضع الضيف على كرسي كهربائي دون علمه ثم يحاول الضيف القيام من على الكرسي ولكن يتم تربيطه بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.
وبعد أن وقع مطرب المهرجانات في مقلب رامز مجنون رسمي نستعرض لكم بعد المعلومات عن حمو بيكا:
ولد حمو بيكا بمنطقة الدخيلة بمحافظة الاسكندرية، اسمه محمد محمود.
عمل حمو بيكا في عدة مهن مثل "نجار مسلح"، "جزار"، "عامل سيراميك، صعد نجمه بعد مهرجان "عالم فاسد".
قدم بيكا عدد من المهرجانات أبرزها "صاروخ بطعم الخوخ"، "النار والمافيا"، "ديب ويا الأسد"، "مساء النقص"، "رب الكون"، ثم خالف قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بمنعه وغنى في أحد فنادق مدينة الإسكندرية.
اطلق أغنية لنادي الزمالك تسمى"المارد الأبيض" عقب حصوله على بطولة الكونفدرالية".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وقوع حمو بيكا في قبضة رامز مجنون رسمي..تعرف على أبرز محطات حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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