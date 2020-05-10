بعد وقوع حمو بيكا في قبضة رامز مجنون رسمي..تعرف على أبرز محطات حياته



يعد مطرب المهرجانات حمو بيكا الضحية الـ17 لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، اليوم الأحد، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "إم بي سي مصر"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وتدور فكرة برنامج رامز مجنون رسمي، من خلال استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى، وذلك لأنها قد اشتهرت بتقديم البرامج ولثقة الفنانين

بها، ووضع الضيف على كرسي كهربائي دون علمه ثم يحاول الضيف القيام من على الكرسي ولكن يتم تربيطه بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.

وبعد أن وقع مطرب المهرجانات في مقلب رامز مجنون رسمي نستعرض لكم بعد المعلومات عن حمو بيكا:

ولد حمو بيكا بمنطقة الدخيلة بمحافظة الاسكندرية، اسمه محمد محمود.

عمل حمو بيكا في عدة مهن مثل "نجار مسلح"، "جزار"، "عامل سيراميك، صعد نجمه بعد مهرجان "عالم فاسد".

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قدم بيكا عدد من المهرجانات أبرزها "صاروخ بطعم الخوخ"، "النار والمافيا"، "ديب ويا الأسد"، "مساء النقص"، "رب الكون"، ثم خالف قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بمنعه وغنى في أحد فنادق مدينة الإسكندرية.

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