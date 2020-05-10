جومانا مراد ليسرا: "طيب شوفوا بقى هتفطروا فين"

ميرنا وليد - بيروت - مازحت الممثلة ​جومانا مراد​ الممثلة يسرا، والممثل خالد أنور، وذلك من خلال صورة من مسلسل "خيانة عهد".وقالت جومانا: "معقولة حبيبي هشام بيحب أكل حماتي أكتر مني، طيب شوفوا بقى هتفطروا فين".

وفي السياق نفسه شهدت الحلقة 16 من مسلسل "خيانة عهد" قيام يسرا بتهديد جومانا مراد بالسكين، حيث وضعتها على رقبتها، لأنها تشك فى أنها وراء مقتل ابنها خالد أنور، إلا أن جومانا مراد نفت قتلها لهشام، لكنها اعترفت بأنها كانت تريد الانتقام منها بعد أن وقفت فر طريق زواجها من عريس كان يريد أن يتزوجها ويستر عليها، لكنه تراجع بعدما قامت يسرا بقراءة الفنجان له، وهو ما تسبب فى طرد جومانا من منزل أبيها بعدما وضعتهم فى حرج أمام أهل منطقتها لأنه كان دائم الدخول والخروج عليها بالمنزل.



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