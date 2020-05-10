شيريهان برسالة مؤثرة لـ نيللي كريم

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة المصرية ​شيريهان​ عن محبتها للممثلة ​نيللي كريم​ وتمنت لها النجاح والخير والسعادة، مؤكدة أنها تذكرها في دعائها دائما.

وقالت شيريهان: "أن يُقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم وأنت لا تشعر ...نيللى كريم اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها واسرتها الكريمة وأحبائها جميعاً اللهم إني أحبها فيك .. إحفظها يارب العالمين واحميها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبداً".

وكانت منذ ايام قد غردت شيريهان: "كلمة في قلبي الحقيقة مش عارفة ارتبها أو أصغها!! بس معناها إنى أنا متشكرة جداً على كل الحب والتقدير والاحترام. متشكرة لكل إنسان، معجب محب، صديق، فنان زميل مبدع. شكراً لأن حبكم أحياني كثيراً من جديد. وشكراً لأنكم اعتبرتوني جزء بسيط من سعادتكم في الشهر الكريم حبكم شرف أنا فخورة".



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