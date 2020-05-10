سميرة سعيد في فيديو نادر : "أنا من أتباع محمد"

ميرنا وليد - بيروت - استعادت الفنانة ​سميرة سعيد​ مرة جديدة ذكريات غنائها خلال فترة الطفولة للأغنية الدينية "أنا من أتباع محمد" وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكشفت سميرة عن الأغنية التى نشرتها: "أغنية دينية من أيام الطفولة، أنا من أتباع محمد".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا من أتباع محمد.. علية الصلاة والسلام، بشهادة واحدة نشهد.. هى شعائر الإسلام، لا إله إلا الله.. محمد رسول الله".

وكانت قد نشرت تسجيلاً لها من طفولتها يظهر غناءها أغنية "أقبلت يا رمضان"، مهنئة الجمهور بحلول شهر رمضان المبارك.

وعلّقت سميرة على الفيديو قائلة: "أغنية لرمضان من أيام الطفولة.. أحببت أن أشارككم بها..كل رمضان وأنتم بخير.. مطمئنين وآمنين".



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