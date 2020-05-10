في خطوة نادرة آنا دي أرماس من دون حبيبها بين أفليك

ميرنا وليد - بيروت - على عكس ما اعتاد الجمهور عليها أطلت النجمة ​آنا دي أرماس​ هذه المرة من دون حبيبها ​بين أفليك​ الذي يكبرها بـ16 عاما، فظهرت وحدها في كاليفورنيا حسب ما ذكر موقع ديلي ميل خلال تقرير قام بنشره مؤخراً.

فكان قد اعتاد متابعو الثنائي بن أفليك وآنا دي أرماس على رؤيتهما معاً في كل مكان على مدار الفترة الماضية، حيث يحرصان على قضاء وقت ممتع معا والظهور سوياً في أية مناسبة.

وكان الثنائي قد ظهرا منذ فترة وهما يرتديان نفس السلسلة تعبيراً عن حالة الحب التى يعيشانها حالياً معاً.

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