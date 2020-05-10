أسامة الرحباني يطل بحفل موسيقي مباشر

ميرنا وليد - بيروت - يستعد المؤلف الموسيقي ​أسامة الرحباني​ لاحياء حفل موسيقي مباشر على موقع فيس بوك غدا الاثنين لمدة ساعة يقدم بها عزف على البيانو ويتبادل مع المتابعين قصص ومعزوفات.

على صعيد آخر كانت قد طرحت الفنانة اللبنانية هبة طوجي فيديو كليب أغنية "لحظة يا ريت"، الخاص بمسلسل "هوس"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات غدي الرحباني، موسيقى وتوزيع وإنتاج أسامة الرحباني، ومن إخراجها.

الكليب عبارة عن لقطات صُورت خصيصاً من أجواء المسلسل، ومزجت طوجي بين ذاكرتها للشخصيات التي لعبت دورها، ولقطات من المسلسل.



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