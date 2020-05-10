كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. علي ربيع ومصطفى خاطر يلجئان لهدير الشريف في "عمر ودياب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مشاهدة عمر ودياب للفنانة هدير الشريف صاحبة مطعم ولها عدد كبير من الفولورز عبر التيك توك، يخططوا لمقابلتها والتعرف عليها وهي الفنانة هدير الشريف.

ثم يذهبون للمطعم الخاص بها ويطلبون أكثر طلبات عن أي ترابيزة أخرى لكي يكسبوا، وتأتي الفنانة هدير الشريف وتعلن عن الفائز للتصوير معها، ويتضح أنها الترابيزة رقم 5 وهي الخاصة بعمر ودياب ويفوزون وتتصور معهم.

ويغنون أغنية "عود البطل" للفنان حسن شاكوش، ويقول لها عمر أنها قمر مثل الكاميرا تماماً، ويفرح كل من عمر ودياب لزيادة عدد الفولورز لديهم.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.