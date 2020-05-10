فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد مشهد وفاته.. خالد أنور يبرد نار الجمهور وينشر صورة برفقة يسرا

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Amiraali 0 تبليغ

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نشر الفنان خالد أنور صورة له مع الفنانة القديرة يسرا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وذلك من خلال مسلسل “خيانة عهد”.

وعلق خالد على الصورة قائلا: “الأستاذة.. خيانة عهد”.

وجاءت ردود الفعل مختلفة منها:

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قطعت قلبنا يا هشام- دورك حلو اوي

ويقوم ببطولة المسلسل كل من الفنانة يسرا وعبير صبري، وخالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وبيومي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تدعى عهد صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الصعوبات في حياتها، حيث تفقد زوجها وابنها.

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