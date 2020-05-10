تراند اليوم : هيفاء وهبي تحذر جمهورها من هذا الفعل- صورة

الفنانة هيفاء وهبي متابعيها من قبول أي دعوات خاصة لا يعلمون فحواها أو مصدرها تصلهم عبر صندوق البريد أو أي ‏وسيلة للتواصل.‏

كتبت هيفاء وهبي التحذير عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram قائلة: “ما حدا من الفانز أو الأصدقاء يفتح لينكات ‏غيربة بتتبعت على صندوق الخاص وماسنجر لأنه في حملة لينكات مخصوص لتهكير هواتفكم والاستيلاء على محتواها وأكيد ‏مفهوم مين مصدرها”.‏

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جدير بالذكر أن مسلسل “أسود فاتح” للفنانة هيفاء وهبي قد خرج من السباق الرمضاني عد سفر كل فريق العمل إلى بيروت خشية ‏انتشار فيروس كورونا ، وذلك بعد محاولة استكمال التصوير بالكمامة، ولكن آلت الأمور لإيقاف التصوير‎.‎

ويشارك إلى جانب هيفاء وهبي في المسلسل كل من معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر ‏سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل‎.‎