تراند اليوم : هيفاء وهبي تحذر جمهورها من هذا الفعل- صورة

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الفنانة هيفاء وهبي متابعيها من قبول أي دعوات خاصة لا يعلمون فحواها أو مصدرها تصلهم عبر صندوق البريد أو أي وسيلة للتواصل.
كتبت هيفاء وهبي التحذير عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على Instagram قائلة: “ما حدا من الفانز أو الأصدقاء يفتح لينكات غيربة بتتبعت على صندوق الخاص وماسنجر لأنه في حملة لينكات مخصوص لتهكير هواتفكم والاستيلاء على محتواها وأكيد مفهوم مين مصدرها”.
جدير بالذكر أن مسلسل “أسود فاتح” للفنانة هيفاء وهبي قد خرج من السباق الرمضاني عد سفر كل فريق العمل إلى بيروت خشية انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد محاولة استكمال التصوير بالكمامة، ولكن آلت الأمور لإيقاف التصوير.
ويشارك إلى جانب هيفاء وهبي في المسلسل كل من معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.