تراند اليوم : تعالي اختار بنفسك افضل تتر لمسلسلات رمضان 2020 – اتفرج

مسلسلات رمضان جزء مهم من روح الشهر الكريم بالنسبة لكتير من المصريين، اللي بيعتبروا إن شهر رمضان بيكمل بمسلسلاته، وبعيدًا عن تقييم المسلسلات نفسها، فيه تترات بتعيش معانا على طول، وساعات بيكون نجاحها أهم من نجاح المسلسل نفسه، وعلشان كده قررنا نتكلم مع الناقد الفني مصطفى حمدي، ونطلب منه يختار لنا أفضل 5 تترات السنة دي.

من وجهة نظر الناقد مصطفى حمدي، أفضل تتر السنة دي هو تتر مسلسل ليالينا 80، واللي متاخد من أغنية ليالينا للفنان الكبير بليغ حمدي.

وفي المركز الثاني جه تتر مسلسل سلطانة المعز، وهو بصوت المطربة اللبنانية نوال الزغبي.

Advertisements

أما تتر مسلسل “لما كنا الصغيرين”، واللي غنته سميرة سعيد، فكان في المركز الثالث بحسب الناقد مصطفى حمدي.

ورشح حمدي تتر مسلسل خيانة عهد، بصوت المطرب مصطفى حجاج علشان يكون في المركز الرابع.