تراند اليوم : حمو بيكا بيغني للعندليب في رامز مجنون رسمي

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #حموبيكا ؛ بعد أن ظهر فى حلقة برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” اليوم.

وكانت الضحية اليوم لـ رامز جلال المطرب الشعبى حمو بيكا ، في برنامجه المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر» الذي يقنع فيه الضحايا بأنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجئوا بأنهم ضحية رامز جلال.

وجاءت ردود الأفعال الساخرة ومنها “والله غلبان , صعب عليا “.

وخلال الفقرة الأولي من المقلب، وجه رامز جلال، سيلا من السخرية على ضحية الحلقة بطريقة كوميدية.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم “الحقيقة”، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.